Дворцовая площадь Санкт-Петербурга станет местом проведения светового шоу

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга 9-10 декабря покажут уникальное мультимедийное представление, посвященное 320-летию со дня основания Петербурга и финалу Всероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна Света».





Современные технологии преобразят фасады Главного штаба и Штаба Гвардейского корпуса. По словам руководителя проекта «Мультимедийное шоу на Дворцовой» Максима Баландина, это будет самая большая мэппинг-проекция в стране. Общая площадь, на которой пройдет проекционное шоу, составит почти 10 тыс. кв. м. Для него используют самые мощные проекторы, которые есть в стране, передает ТАСС





Мультимедийное шоу включает постановочные сцены, современные аранжировки классических музыкальных композиций и стихи, озвученные голосами известных актеров.





Шоу будут демонстрировать с 18:00 до 22:00 с повторением сеансов каждые 40 минут.









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