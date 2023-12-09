В Чувашии начала работу выставка в честь архитектора Петра Егорова

Выставка живописных и графических работ «Петр Егоров — наш современник», посвященная архитектору XVIII века, открылась в Чувашском государственном художественном музее (ЧГХМ), сообщил один из организаторов проекта, кандидат искусствоведения Дмитрий Мадуров.





По его словам, в экспозицию вошли работы, связанные с жизнью и творчеством уроженца республики Петра Егорова. На выставке представлено около 150 картин 15 художников с пленэра в Санкт-Петербурге. Среди художников как зрелые мастера, так и студенты, передает ТАСС





Пленэр — проект Фонда культурно-исторического наследия «Память поколений» имени П. Е. Егорова — прошел в августе с участием студентов и преподавателей из Чебоксар, Москвы и Санкт-Петербурга.





Петр Егоров (1731-1789) родился в Чувашии и возглавлял в Санкт-Петербурге школу при императорской конторе строений. В числе его знаменитых работ — проект строительства служебного корпуса Мраморного дворца и ограда Летнего сада в Санкт-Петербурге.









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