Умер американский актер Райан О’Нил

Актер Райан О’Нил, номинированный на «Оскар» и «Золотой глобус» за роль в фильме «История любви» (1970), умер на 83-м году жизни.





«Мой отец сегодня мирно умер, и его любящая команда была рядом с ним, поддерживая его так же, как и он нас», — сообщил его сын.





Как передает ТАСС , самой масштабной актерской работой О’Нила стала роль Барри Линдона в одноименном фильме Стэнли Кубрика (1975). Он был удостоен итальянской премии «Давид ди Донателло», которая присваивается лучшим иностранным актерам. Имеет звезду на «Аллее славы» в Голливуде.









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