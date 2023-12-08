Портал IMDb опубликовал рейтинг лучших фильмов и сериалов

Киноагрегатор IMDb определил лучшие фильмы и сериалы 2023 года. Так, «Оппенгеймер» возглавил список лучших картин.





Второе место досталось «Барби», а третье – «Стражам галактики 3». За ними следует новая «Русалочка» и «Джон Уик 4». Шестая строчка рейтинга IMDb досталась анимационному фильму «Братья Супер Марио в кино». Седьмое и восьмое место заняли «Пять ночей с Фредди» и «Человек-паук: Паутина вселенных». Последние в списке оказались «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо и фантастический боевик «Флэш».





В сериалах лучшими по версии IMDb стал проект «Одни из нас». Следом идут «Асока» и «Наследники». Четвертое и пятое место заняли «Черное зеркало» и «Мандалорец». Шестую и седьмую строчки отдали сериалам «One Piece. Большой куш» и «Падение дома Ашеров». Восьмым в списке оказался «Тед Лассо», за ним идет «Медведь». Последнее место занял сериал «Поколение «Ви»».









Фото: YouTube