Выставка о Романовых открылась в музее-заповеднике «Царицыно»

Выставка «Стать Романовым. Воспитание и образование в императорской семье» открылась в Большом дворце музея-заповедника «Царицыно». Посетители смогут познакомиться с экспонатами с 9 декабря.





Выставочный проект рассказывает о каждом этапе обучения великих князей – от рождения до присяги. Гендиректор музея-заповедника Елизавета Фокина на церемонии открытия уточнила, что в нынешней выставке участвуют 15 музеев, архивов, библиотек, как московского, так и федерального подчинения.





Зрители увидят более 100 предметов. Артефакты предоставили Эрмитаж, музеи Московского Кремля, Государственный исторический музей, ГМЗ «Царское Село», «Павловск» и другие. Куратор выставки, начальник выставочного отдела Госархива РФ Марина Сидорова отметила, что 90% экспонатов являются вещами, которые принадлежали семье Романовых.





Посетители также увидят глобус Павла I, тетрадки Александра II, табель успеваемости Александра III и другие предметы. Выставка будет открыта до 27 апреля 2024 года.









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