Актеры Евгения Брик и Сергей Пускепалис получили премию ТЭФИ посмертно

Актеры Евгения Брик и Сергей Пускепалис удостоились национальной телевизионной премии ТЭФИ посмертно. Церемония награждения в номинациях категории «Развлекательное вещание, сериалы» прошла в Государственном академическом Малом театре России.





Сергею Пускепалису присвоили награду в номинации «Актер детективного сериала», информирует ТАСС . Премию ему принесла роль в ретро-детективе «Шифр». Сам актер трагически погиб в ДТП под Ярославлем осенью 2022 года.





Евгения Брик стала лауреатом премии в номинации «Актриса драматического сериала» за участие в проекте Первого канала «Никто не узнает». Артистка скончалась на 42-м году жизни в 2022-м после тяжелой болезни.





Лучшим детективным сериалом был признан «Мосгаз. Дело № 8: Западня», а лучшей актрисой — Виктория Исакова за проект «Заключение». Оба вышли на Первом канале.





Лучшим «Драматическим сериалом» признали «Триггер», а лучшим актером драматического сериала — Максима Матвеева. «Топор. 1945. Кёнигсберг» (НТВ) 2023 года получил награду в номинации «Телефильм или мини-сериал».









Фото: YouTube