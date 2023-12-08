Режиссер Марк Вдовин поставил спектакль по пьесе Теннесси Уильямса в Сухуме

Премьера постановки «Стеклянный зверинец» по пьесе классика мировой драматургии Теннесси Уильямса состоялась в Сухуме. Спектакль прошел в Государственном русском театре драмы (Русдрам) имени Искандера.





Постановщиком «Стеклянного зверинца» выступил режиссер Марк Вдовин. Премьера открыла 43-й театральный сезон в Русдраме, передает ТАСС





По сюжету пьесы главный герой, он же – рассказчик, вспоминает свою семью, которая состоит из эксцентричной матери и замкнутой сестры. В то же время он действует как участник событий прошлого. Чтобы расстаться с семьей главный герой приводит на ужин своего коллегу в качестве потенциального жениха для сестры.





«Для меня лично пьеса «Стеклянный зверинец» Уильямса интересна тем, что она написана в жанре живого психологического театра, где акцент сделан на глубокой проработке внутренней жизни персонажей, на взаимоотношениях, на том, что называется жизнью на сцене», — поделился с журналистами гендиректор Русского театра Ираклий Хинтба.





Сама по себе пьеса близка любому человеку, поскольку Уильямс писал о том, что в жизни испытывает каждый, добавил он.





Художником-постановщиком спектакля выступила Мария Бутусова. Ранее режиссер поставил в Русдраме «Метод» - психологический триллер по произведению Жорди Галсерана.









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