Снявшаяся более чем в 600 фильмах актриса Лилавати ушла из жизни

Индийская актриса Лила Киран, известная зрителю как Лилавати, ушла из жизни в 86 лет. Об этом говорится в сообщении на сайте tv9.





Авторы некролога уточнили, что причина кончины актрисы – возрастные недуги. Последние месяцы Лилавати боролась с тяжелой болезнью.





В карьере актрисы насчитывается более чем 600 фильмов. Артистка отметилась почти на всех главных киностудиях Индии, кроме Болливуда.





Родилась Лилавати в Мангалоре. В возрасте шести лет будущая актриса потеряла родителей. Экранный дебют состоялся в 1950-х. Лилавати является лауреатом ряда премий. Актриса также выступала в качестве продюсера и сценариста.





Последние годы жизни Лилавати провела в Неламангале с сыном и актером Видоном Раджем. С ним же она снялась в своей финальной картине.









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