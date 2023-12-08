В Музее Востока открылась выставка «За три моря. Странствия Афанасия Никитина»

Выставочный проект «За три моря. Странствия Афанасия Никитина» открылся в Музее Востока. Об этом сообщила его пресс-служба.





Экспонатами стали около 300 предметов. Артефакты выставлены в семи залах и иллюстрируют знаменитый текст тверского купца. В выставке, помимо Музея Востока, приняли участие Центральный музей кино, Исторический музей, Фонд Марджани, Музей Международного нумизматического клуба, Театр кукол имени Образцова, научная библиотека МГИМО и музей-заповедник «Архангельское». Они предоставили часть экспонатов.





Путешествие Никитина началось из Твери, напомнили в пресс-службе. Поэтому Тверской государственный объединенный музей также принял участие в выставке.





Одним из самых уникальных экспонатов стала знаменитая Софийская вторая летопись первой половины XVI века из Российского государственного архива древних актов. Куратор выставки Илья Зайцев назвал ее уникальным экспонатом. Увидеть рукопись можно до 8 января. Выставка будет работать до 11 февраля 2024 года.









Фото: Пресс-служба Музея Востока