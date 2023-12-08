Тейлор Свифт установила рекорд с концертным туром в миллиард долларов

Концертный тур американской певицы Тейлор Свифт превысил отметку в миллиард долларов. Сборы установили мировой рекорд, передает издание Pollstar.





Тейлор Свифт установила рекорд с концертным туром, чьи сборы составили более миллиарда долларов. В рамках гастролей фанаты купили в общей сложности 4,3 миллиона билетов. В издании отметили, что исполнительница посетила 24 города и провела 60 концертов.





Напомним, 33-летняя певица является обладательницей 12 статуэток «Грэмми». Исполнительница также стала одной из самых высокооплачиваемых артисток мира. Тейлор Свифт также занимается продюсированием.





Не так давно певица выпустила в прокат концертный фильм. Картина The Eras Tour уже в первые выходные собрала 125 миллионов долларов.









Фото: YouTube