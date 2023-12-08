Киров отметит 650-летие международными фестивалями фейерверков и циркового искусства

Празднование 650-летнего юбилея Кирова запомнится его жителям проведением международных фестивалей фейерверков и циркового искусства. Также пройдут концерты и другие мероприятия.





Губернатор Кировской области Александр Соколов на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 650-летия Кирова рассказал о предстоящих событиях. По его словам, в 2024 году предусмотрено девять мероприятий. Заседание состоялось на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.





В Кирове ожидаются гастроли Большого и Мариинского театров, международный фестиваль детских театров, фестивали фейерверков и циркового искусства, международный Васнецовский пленэр, молодежные Циолковские чтения и издание презентационных материалов. Также пройдут Дни культуры Кирова в Москве и Санкт-Петербурге.





Само празднование 650-летия власти решили сгруппировать вокруг трех праздничных дат. Так, первые мероприятия, включая концерт группы «А-Студио», пройдут 12 июня. Вторая группа запланирована на 29-30 июня. Третий блок состоится 21-22 сентября.









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