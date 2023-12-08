Стартовал III кинофестиваль «Сделано в Санкт-Петербурге»

Церемония открытия III кинофестиваля «Сделано в Санкт-Петербурге» состоялась в киноцентре «Дом кино» 8 декабря. Смотр продлится до 16 декабря, уточняет «Бюллетень кинопрокатчика».





Фильм открытия фестиваля – драма Романа Михайлова «Поедем с тобой в Макао». Картина рассказывает об азартном игроке, который после выхода из тюрьмы посвящает сына в свой мир. Главные роли в фильме исполнили Олег Чугунов и сам Михайлов.





Место во главе жюри полнометражного конкурса займет журналист и кинокритик Сергей Шолохов. Председателем в жюри короткометражного смотра будет доцент кафедры драматургии и киноведения СПбГИКиТ, сценарист Наталия Милашкина.





Зрители увидят 50 фильмов от киностудий, киношкол и независимых авторов Петербурга. Значительную часть полнометражной программы составляют дебюты и работы молодых авторов.





Фестиваль организован Союзом кинематографистов Санкт-Петербурга при поддержке ПФКИ. Церемония закрытия состоится 16 декабря.









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