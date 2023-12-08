В Ашхабаде прошли концерт и выставка в честь 150-летия Рахманинова

Планшетная выставка о творчестве Сергея Рахманинова и концерт его произведений прошли в Русском доме в Ашхабаде. События приурочили к 150-летию со дня рождения русского композитора.





Преподаватель Туркменской национальной консерватории Айна Широва поприветствовала гостей Русского дома. По ее словам, идея совместного концерта осуществилась благодаря общим усилиям посольства России, минкультуры республики, музыкантов консерватории и Туркменской национальной филармонии.





«Мы рады приветствовать вас на концерте и выставке, посвященных 150-летию Сергея Рахманинова, гения русской музыки, имя которого золотыми буквами вписано в историю мировой музыкальной культуры», — цитирует ТАСС Широву.





Выставка состоит из копий фондовых фотоматериалов и документов, которые касаются жизни и творчества композитора. Экспонаты взяты из архивов Российского национального музея музыки.





Мероприятие могли посетить все желающие. Посетители концерта услышали романсы Рахманинова, сцену из оперы «Алеко», этюд-картину для фортепиано «Ярмарка» и другие сочинения в исполнении народной артистки Туркмении, солистки филармонии Гульнар Нурыевой, заслуженной артистки республики, преподавателя консерватории Бибиджемал Амановой, преподавателей консерватории и ее студентов.









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