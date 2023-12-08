Год педагога и наставника в СЗФО завершился концертом Игоря Бутмана

Северо-Западный федеральный округ отметил завершение Года педагога и наставника концертом народного артиста России Игоря Бутмана. Мероприятие состоялось в Санкт-Петербурге.





В Северной столице также прошло награждение лучших педагогов. В городе собрались представители всех 11 регионов СЗФО, передает ТАСС . И.о. ректора Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования имени Ушинского Андрей Богданцев отметил, что на концерт были приглашены заслуженные и народные учителя, а также победители различных профессиональных конкурсов.





«Примерно 50 из них получили награды за свой вклад в проведение Года педагога и наставника, который действительно повернул общество лицом к учительству, к педагогу», — поделился он с агентством.





Богданцев добавил, что большое внимание было уделено понятию «наставника» не только в школе, но и в промышленности, культуре, медицине.





Концерт Игоря Бутмана прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он стал одним из восьми мероприятий, которые завершают Год педагога и наставника. После концерта состоялась церемония награждения. Восемь из 50 человек получили почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».









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