Ольга Любимова вручила госнаграды российским деятелям искусства на ВДНХ

Министр культуры Ольга Любимова наградила российских деятелей искусства за вклад в развитие отечественной культуры. Церемония состоялась на площадке павильона «Наша культура» Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.





Награды получили режиссеры, художественные руководители творческих коллективов, артисты, преподаватели и другие выдающиеся деятели, передает ТАСС . Орден «За заслуги в культуре и искусстве» забрал артист Государственного академического Малого театра России Валерий Бабятинский. Ордена Почета достались репетитору по вокалу Московского государственного академического камерного хора Наталье Герасимовой и директору Дарвиновского музея Анне Клюкиной. Орденом Дружбы наградили профессора кафедры классического танца Московской государственной академии хореографии Людмилу Коленченко.





Ольга Любимова также вручила медали и грамоты, наградила почетными званиями и благодарностями президента России и правительства других деятелей искусства. Министр подчеркнула, что очень рада этому событию. Ольга Любимова пожелала, чтобы награды стали лишь продолжением творческой деятельности, новых проектов, встреч, гастролей и возможностей увидеться со своим зрителем.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой