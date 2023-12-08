Юлия Пересильд сыграет главную роль в ремейке фильма «Самая красивая»

Актриса Юлия Пересильд сыграет главную роль в российском ремейке фильма «Самая красивая» итальянского режиссера Лукино Висконти. Об этом на питчинге Фонда кино в ТАСС рассказала продюсер Алена Кремер.





В России планируют выпустить ремейк знаменитого итальянского фильма 1951-го. Картина может выйти в кинопрокат 8 марта 2025 года.





«Режиссер и автор фильма Соня Карпунина, с нами хореограф-постановщик Олег Глушков, который ставил такие фильмы, как «Лед», «Самый лучший день», «Стиляги»», — уточнила Кремер.





Продюсер отметила, что кастинг также подтвержден. Главная роль досталась Юлии Пересильд.





В российской версии фильма медсестра из Подольска верит в то, что ее дочь станет кинозвездой. Когда девочке выпадает шанс сняться в кино, мать намерена сделать все, чтобы его не упустить.





В картине также сыграют Кристина Бабушкина и Александр Самойленко. Продюсер заявила, что в фильме будет много танцевальных и музыкальных номеров.









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