В Минкультуры анонсировали запуск 40 региональных центров реставрации библиотечных фондов

Запуск 40 региональных центров консервации и реставрации библиотечных фондов планируется к 2030 году. Об этом рассказала статс-секретарь – замминистра культуры России Надежда Преподобная в рамках круглого стола.





Обсуждение посвятили теме «Актуальные вопросы развития библиотечного дела в Российской Федерации». Круглый стол провела председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.





Отмечается, что шесть таких центров уже открыты и действуют в Нижнем Новгороде, Ижевске, Рязани, Красноярске, Воронеже и Кирове. По словам Надежды Преподобной, перед министерством стоит масштабная задача по обеспечению сохранности сокровищ библиотечных фондов.





«2,5 млн единиц хранения нуждаются в срочном реставрационном вмешательстве. Прошедший в 2020 году Всероссийский мониторинг состояния библиотечных фондов обнаружил существующие точки роста», — отметила замминистра.





Надежда Преподобная добавила, что региональные центры консервации и реставрации открываются по инициативе Минкультуры с 2022 года. Куратором открытия этих учреждений стала Российская государственная библиотека. Замминистра подчеркнула, что приветствуется инициатива регионов, которые собираются присоединиться к проекту в следующем году.









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