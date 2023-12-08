Экранизация романа «Авиатор» Водолазкина будет готова осенью 2024 года

Съемки «Авиатора» – экранизации романа писателя Евгения Водолазкина – начнутся в январе 2024 года, а уже осенью фильм будет готов. Об этом сообщила продюсер Юлия Перкуль.





Музыку для экранизации романа напишет Максим Фадеев. По словам Перкуль, съемки начнутся 23 января. Основной съемочный блок пройдет в Санкт-Петербурге. Весь кастинг собран и подтвержден, уточнила продюсер.





«К проекту примкнул Максим Фадеев, нам кажется, что это очень здорово, потому что он сделает для фильма отдельные оригинальные саундтреки. Фильм будет готов осенью 2024 года», — цитирует ТАСС Юлию Перкуль.





Режиссером фильма будет Егор Кончаловский. Авторами сценария выступят Олег Сироткин и Юрий Арабов. Проект был представлен на питчинге Фонда кино в ТАСС.









Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва