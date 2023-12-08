Ольга Любимова посетила очную защиту национальных фильмов

Министр культуры России Ольга Любимова побывала на очной защите национальных фильмов Фонда кино. Об этом она рассказала в Telegram-канале.





Российские киностудии представили 45 проектов по различным направлением в рамках питчинга Фонда кино.





«Среди них – исторические, приключенческие и семейные картины, подростковые киноленты, комедии, военные драмы», — сообщила министр культуры.





Фонд кино в этом году уже поддержал производство 16 художественных и семи анимационных фильмов, напомнила Ольга Любимова. Также поддержку получили четыре проекта для детской и семейной аудитории и один — уникальной авторской анимации.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой