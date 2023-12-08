Ольга Любимова посетила очную защиту национальных фильмов

08.12.2023

Ольга Любимова посетила очную защиту национальных фильмов
Министр культуры России Ольга Любимова побывала на очной защите национальных фильмов Фонда кино. Об этом она рассказала в Telegram-канале.

Российские киностудии представили 45 проектов по различным направлением в рамках питчинга Фонда кино.

«Среди них – исторические, приключенческие и семейные картины, подростковые киноленты, комедии, военные драмы», — сообщила министр культуры.

Фонд кино в этом году уже поддержал производство 16 художественных и семи анимационных фильмов, напомнила Ольга Любимова. Также поддержку получили четыре проекта для детской и семейной аудитории и один — уникальной авторской анимации.


Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой