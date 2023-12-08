Более 40 тысяч человек посетили юбилейную литературную ярмарку Non/FictioN25

Юбилейную международную ярмарку интеллектуальной литературы Non/FictioN25 посетили 40157 человек. Такие цифры представили организаторы.





Ярмарка проходила с 30 ноября по 3 декабря в Гостином Дворе. Non/FictioN25 снова стала ярчайшим событием литературной и культурной жизни России. На ярмарке был установлен новый рекорд посещаемости.





Издательства-участники, посетители, представители СМИ и книжные блогеры высоко оценили мероприятие. В ярмарке участвовали 340 крупных и малых издательств, книготорговые предприятия и институты культуры. Гостями стали издательства и спикеры из Белоруссии, Италии, Казахстана, Китая, Франции, Японии, а также из Ирана.





Более 300 мероприятий прошли на десяти дискуссионных площадках. Состоялись творческие встречи с авторами, презентации новых произведений, лекции, семинары, круглые столы и панельные дискуссии. В программе участвовали более 800 спикеров.





Следующая ярмарка состоится в Гостином Дворе весной. Пройдет она с 4 по 7 апреля 2024 года.









Фото: Оргкомитет Non/FictioN25