ГИТИС провел мастер-класс по хореографии в Японии

Мастер-класс от ГИТИСа и занятия по методологии преподавания танца прошли в Японии. Об этом сообщили в Минкультуры России.





ведомстве уточнили, что провела мастер-класс и занятия доцент кафедры хореографии ГИТИСа, заслуженная артистка России Елена Андриенко. Мероприятия посетили ученики и педагоги Академии научного исследования танца Японии (DSA) и представители классического танца и различных школ. Мастер-класс состоялся в рамках договора о сотрудничестве между ГИТИСом и DSA, а также программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».





Занятия стали ярким и масштабным событием для японских балетмейстеров. Они выразили надежду на дальнейшее двустороннее сотрудничество в области хореографического образования, что способствует укреплению культурных взаимоотношений между Россией и Японией.









Фото: Минкультуры России