Артисты Москонцерта удостоились медалей Минобороны России за выступления в зоне СВО

Артистам Москонцерта вручили медали «Участнику специальной военной операции» от Министерства обороны России. Об этом сообщили в пресс-службе организации.





Торжественная церемония вручения медалей состоялась в Центральном музее Вооруженных сил РФ. Директор департамента культуры МО Артем Горный и представитель аппарата мэра и правительства Москвы по вопросам культурного сотрудничества с новыми субъектами России Александр Кибовский вручили награды.





Так, медали получили народный артист России Василий Овсянников, заслуженный артист России Алекс Новиков, солисты-вокалисты Сергей Борзов, Татьяна Сорокина, Александр Усков и начальник отдела гарантийной работы Светлана Теняева.





Отмечается, что с началом СВО артисты Москонцерта активно начали помогать Донбассу и фронту. Помимо 100 выступлений в московских госпиталях и воинских частях, они 62 раза выехали в регион, где провели 502 концерта, включая 149 для военных в зоне спецоперации. Около 29 тысяч солдат и офицеров посмотрели выступления.









Фото: YouTube