Театр наций проведет благотворительные показы спектаклей в Екатеринбурге

Благотворительные показы спектаклей Театра наций состоятся в Екатеринбурге в декабре. Об этом журналистам рассказал председатель попечительского совета Фонда поддержки и реализации культурных инициатив «Синара» Михаил Попов.





Показы пройдут с 9 по 12 декабря. Артисты Театра наций выйдут на сцену Свердловского театра драмы. Зрителям представят «Дядю Ваню» и спектакль «Моими глазами». Вырученные от продажи билетов деньги направятся на поддержку любительского театра «Игра», поделился с ТАСС Попов.





Начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков уточнил, что «Игра» - это явление для города. В нем играют также дети и подростки. По словам Маркова, театру около 70 лет. Сначала был основан школьный театр, а сейчас это практически полупрофессиональный коллектив.









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