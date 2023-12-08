Эрнст объявил о завершении съемок второго сезона сериала «Мосгаз»

08.12.2023

Эрнст объявил о завершении съемок второго сезона сериала «Мосгаз»
Ретро-детектив Первого канала «Мосгаз» получит продолжение.

По словам генерального директора Первого канала Константина Эрнста, новый сезон сериала уже снят, передает ТАСС.

«Следующий сезон "Мосгаза" уже снят», — приводит агентство слова руководителя.

Ранее в эфире Первого канала вышел девятый сезон сериала «Мосгаз. Последнее дело Черкасова».

В актерский состав в новом сезоне вошли Андрей Мерзликин, Леонид Ярмольник, Алексей Гуськов, Ольга Лерман и другие.


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