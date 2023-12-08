Эрнст объявил о завершении съемок второго сезона сериала «Мосгаз»

Ведущей мастер-класса стала доцент кафедры хореографии, заслуженная артистка России Елена Андриенко.
Церемония вручения наград прошла в Центральном музее Вооруженных сил РФ.
Зрителям покажут постановки «Дядя Ваня» и «Моими глазами».
В актерский состав в новом сезоне вошли Андрей Мерзликин, Леонид Ярмольник, Алексей Гуськов, Ольга Л...
Основной задачей конкурса является популяризация творчества Миланы Алдаровой.
Ведущей мастер-класса стала доцент кафедры хореографии, заслуженная артистка России Елена Андриенко.
Церемония вручения наград прошла в Центральном музее Вооруженных сил РФ.
Зрителям покажут постановки «Дядя Ваня» и «Моими глазами».
В актерский состав в новом сезоне вошли Андрей Мерзликин, Леонид Ярмольник, Алексей Гуськов, Ольга Л...
Основной задачей конкурса является популяризация творчества Миланы Алдаровой.
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08.12.2023