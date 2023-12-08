В Москве вручили литературную премию «Дедал»

Фото: Сергей Петров/пресс-служба премии «Дедал»

Мероприятие состоялось 7 декабря в «Брюсов-Холле».По словам инициатора и учредителя премии, российского издателя Игоря Сазонова, основной задачей конкурса является популяризация творчества Алдаровой — самобытной писательницы, которой при жизни не было уделено должного внимания.«Мне очень хотелось, чтобы стихи Миланы Алдаровой начали читать. Почему-то именно её поэзия влечет меня сильнее произведений других авторов, будь то представители Серебряного века или же наши современники», — рассказал Сазонов.Обладателями наград стали: Ирина Ачкасова (произведение), Дмитрий Голованов и Василий Игнатьев (исполнение), Марина Князева-Апушкина (иллюстрации), Наталья Мартишина (рецензии).Специальными дипломами были отмечены писательница Татьяна Роговенко («За тонкое чувствование Миланы Алдаровой) и композитор Сергей Чечетко («За верность автору»).