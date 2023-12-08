Государственный театр Наций организует в Шанхае театральную школу

Сообщается, что школа начнет работу в октябре следующего года. В программу войдет широкий набор направлений.По словам художественного руководителя учреждения Евгения Миронова, интерес к проекту в Китае очень большой.«И мы практически сейчас уже разработали программу нашей театральной школы, и если все будет нормально, в октябре, надеюсь, мы ее проведем», — приводит агентство слова худрука.Евгений Миронов отметил интерес китайских коллег к школе русского психологического театра, молодым режиссерам, работе со зрителями.