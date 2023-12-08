08.12.2023
Государственный театр Наций организует в Шанхае театральную школу, передает ТАСС.
Сообщается, что школа начнет работу в октябре следующего года. В программу войдет широкий набор направлений.
По словам художественного руководителя учреждения Евгения Миронова, интерес к проекту в Китае очень большой.
«И мы практически сейчас уже разработали программу нашей театральной школы, и если все будет нормально, в октябре, надеюсь, мы ее проведем», — приводит агентство слова худрука.
Евгений Миронов отметил интерес китайских коллег к школе русского психологического театра, молодым режиссерам, работе со зрителями.
Фото: Pixabay.com