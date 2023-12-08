Сериал «Букины» продлили на второй сезон до премьеры первого

Сообщается, что проект решили продлить еще до премьеры первого сезона, которая запланирована на 18 декабря.Помимо второго сезона, зрителей ждет также полнометражный фильм по мотивам сериала.Главные роли в сериале «Букины» сыграли Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова, Александр Якин, Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Тимур Батрутдинов и другие. Режиссеры проекта — Гарик Петросян и Андрей Никифоров.