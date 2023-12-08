Сериал «Букины» продлили на второй сезон до премьеры первого

08.12.2023

Сериал «Букины» продлили на второй сезон до премьеры первого
Сериал «Букины» продлен на второй сезон, передает «Кино и кинобизнес».

Сообщается, что проект решили продлить еще до премьеры первого сезона, которая запланирована на 18 декабря.

Помимо второго сезона, зрителей ждет также полнометражный фильм по мотивам сериала.

Главные роли в сериале «Букины» сыграли Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова, Александр Якин, Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Тимур Батрутдинов и другие. Режиссеры проекта — Гарик Петросян и Андрей Никифоров.


Фото: кадр из сериала "Букины"