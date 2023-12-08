Фестиваль авторского кино «Зимний» наградил победителей

08.12.2023
В Москве прошла церемония закрытия 2-го открытого Российского фестиваля авторского кино «Зимний».
Церемония состоялась в кинотеатре «Художественный».
Приз за лучшее визуальное решение достался Алексею Зайкову (фильм «110»). Актер Сергей Двойников удостоен приза в номинации «Лучшая мужская роль» (фильм «Панические атаки»).
Приз за «Лучшую женскую роль» получила Полина Цыганова за роль в фильме «110». Награда в номинации «Лучший сценарий» досталась Татьяне Загадай (фильм «Танцуй, селедка!»).
Николай Корякин победил в категории «Лучшая режиссерская работа» (фильм «Тимир»).
Главный приз фестиваля «Зимний» вручили Ивану И. Твердовскому за фильм «Панические атаки».
Фото: пресс-служба фестиваля "Зимний"