Фестиваль авторского кино «Зимний» наградил победителей

В Москве прошла церемония закрытия 2-го открытого Российского фестиваля авторского кино «Зимний».



Церемония состоялась в кинотеатре «Художественный».



Приз за лучшее визуальное решение достался Алексею Зайкову (фильм «110»). Актер Сергей Двойников удостоен приза в номинации «Лучшая мужская роль» (фильм «Панические атаки»).



Приз за «Лучшую женскую роль» получила Полина Цыганова за роль в фильме «110». Награда в номинации «Лучший сценарий» досталась Татьяне Загадай (фильм «Танцуй, селедка!»).



Николай Корякин победил в категории «Лучшая режиссерская работа» (фильм «Тимир»).



Главный приз фестиваля «Зимний» вручили Ивану И. Твердовскому за фильм «Панические атаки».









Фото: пресс-служба фестиваля "Зимний"