В Москве состоится церемония вручения музыкальной премии FONMIX

В Москве пройдет церемония вручения ежегодной музыкальной премии FONMIX.



Мероприятие состоится 13 декабря в ресторане «Магадан» и пройдет в формате интерактивного шоу с участием медийных персон и поп-звезд.



Премия, учрежденная крупнейшей российской аудиобрендинговой компанией «ФорМакс», существует с 2017 года. В этом году награждаться будут не только музыканты, но и компании, преуспевшие в легальном использовании музыкального контента для оформления торговых, производственных и офисных пространств.



Генеральный директор компании «ФорМакс» Валерия Брусникина отметила, что музыка является эффективным стимулом для творческого развития самых разных предпринимательских направлений и отраслей.



«Несмотря на то, что последние годы были для музыкальной индустрии довольно сложными, она доказала, что по-прежнему служит связующим звеном между людьми, странами и континентами. <...> А потому хотим поддержать ведущие компании, которые работают в самых разных сферах, но для которых музыка и ее легальное использование в бизнесе не пустой звук», — рассказала руководитель.



В число компаний-номинантов на премию вошли «Детский мир», «ВодоходЪ», BAON, Sunlight, Ликард, X5 Group, il FORNO GROUP, «VK Музыка», OZON, Gloria Jeans и другие.









Фото: пресс-служба «ФорМакс»