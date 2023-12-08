В Калуге открылась выставка о музыке ученых-космистов

В Государственном музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского в Калуге открылась выставка «Космическая рапсодия», посвященная музыке выдающихся ученых-космистов Циолковского и Чижевского.



Выставка — совместный проект Музея истории космонавтики и Музея музыки. Проект знакомит с творчеством композиторов-космистов, создателей современной космической музыки.



Экспозиция включает три раздела, посетители смогут увидеть приборы для воспроизведения звукозаписи, музыкальные инструменты, рукописи, пластинки, тексты песен, концертные программы, афиши разных лет. Одним из экспонатов выставки станет синтезатор «Экводин В-11», изобретенный в 1937 году Андреем Володиным.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России