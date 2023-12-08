Россия и Сербия снимут совместный кинопроект

08.12.2023

Россия и Сербия снимут совместный кинопроект
Сербские продюсеры представят проект нового фильма для совместного с Россией производства, передает пресс-служба Роскино.

Отмечается, что договоренности были достигнуты по итогам кинолокационного тура для сербских продюсеров. Проект будет представлен на копродукционном питчинге в рамках V Международного кинофестиваля Lendoc Film Festival в Санкт-Петербурге.

Кинолокационный тур для сербских кинематографистов в Москву и Санкт-Петербург был организован Роскино при поддержке Министерства культуры России.

Участие в туре приняли в том числе Игорь Стоянович, Небойша Цветкович, Игорь Гордич, Маша Цветанович и другие.


Фото: пресс-служба Роскино