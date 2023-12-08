Россия и Сербия снимут совместный кинопроект

Договоренности были достигнуты по итогам кинолокационного тура для сербских продюсеров.
Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Социальная сеть «Одноклассники» подвела итоги ежегодной премии «Самый ОК».
Стартовая цена издания составляла 1,5 млн рублей.
Театр впишется в ансамбль комплексной застройки центра Улан-Удэ.
Договоренности были достигнуты по итогам кинолокационного тура для сербских продюсеров.
Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Социальная сеть «Одноклассники» подвела итоги ежегодной премии «Самый ОК».
Стартовая цена издания составляла 1,5 млн рублей.
Театр впишется в ансамбль комплексной застройки центра Улан-Удэ.
Это не только авторские картины, но и блокбастеры.
Проект планируется запустить в 2024 году, весной лаборатория будет открыта.
Анимационная картина вышла на больших экранах 7 декабря.
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил режиссеру высшую награду региона — звание почет...
Гости фестиваля посмотрели 20 фильмов о природе и животных.
08.12.2023