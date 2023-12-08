Владимир Путин поздравил с днем рождения Алису Фрейндлих

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения актрису, народную артистку СССР Алису Фрейндлих с днем рождения.



Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.



Глава государства отметил неподражаемое обаяние артистки, указав, что актрису по праву считают настоящей «звездой» отечественного кинематографа.



«Вас по праву считают великолепной актрисой, подлинным корифеем сцены и настоящей "звездой" отечественного кинематографа. Многие десятилетия Вы храните верность своему призванию, зрителям, радуете их яркими ролями, неподражаемым обаянием и артистизмом. И поклонники отвечают Вам искренней, непреходящей любовью. Желаю Вам доброго здоровья, вдохновения и всего наилучшего», — говорится в телеграмме.



В пятницу, 8 декабря, Алиса Фрейндлих отмечает 89-й день рождения. Артистка с 1983 года является одной из ведущих актрис БДТ. Картины с участием Фрейндлих входят в золотой фонд отечественного кино.





Фото: Kremlin.ru