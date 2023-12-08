«Одноклассники» назвали лучшие фильмы и песни года

08.12.2023
Социальная сеть «Одноклассники» подвела итоги ежегодной премии «Самый ОК».
Пользователи соцсети проголосовали за лучший фильм, сериал, песню, шоу и блог года.
Согласно результатам голосования, лучшим фильмом года стала лента «Чебурашка». Второе место досталось фильму «По щучьему велению», третье — картине «Вызов».
В категории «Сериал года» больше всего голосов досталось ситкому «Папины дочки. Новые», на втором месте — сериал-фэнтези «Библиотекарь», на третьем — «Жизнь по вызову 2».
«Хитом года» пользователи «Одноклассников» назвали песню Anna Asti «Верю в тебя», почти равное число голосов досталось треку группы Galibri & Mavik «Прощай, Алешка», тройку лидеров замкнул трек Люси Чеботиной «Лучшая подруга».
В ходе опроса было также выбрано «Лучшее шоу». Им стал музыкальный проект «Ты супер! Новый сезон!». Второе место отдали вокальному шоу «Ну-ка, все вместе!», третье — шоу «Голос. Уже не дети».
Участниками голосования стали 220 тысяч пользователей.
Фото: Pixabay.com