«Одноклассники» назвали лучшие фильмы и песни года

Социальная сеть «Одноклассники» подвела итоги ежегодной премии «Самый ОК».



Пользователи соцсети проголосовали за лучший фильм, сериал, песню, шоу и блог года.



Согласно результатам голосования, лучшим фильмом года стала лента «Чебурашка». Второе место досталось фильму «По щучьему велению», третье — картине «Вызов».



В категории «Сериал года» больше всего голосов досталось ситкому «Папины дочки. Новые», на втором месте — сериал-фэнтези «Библиотекарь», на третьем — «Жизнь по вызову 2».



«Хитом года» пользователи «Одноклассников» назвали песню Anna Asti «Верю в тебя», почти равное число голосов досталось треку группы Galibri & Mavik «Прощай, Алешка», тройку лидеров замкнул трек Люси Чеботиной «Лучшая подруга».



В ходе опроса было также выбрано «Лучшее шоу». Им стал музыкальный проект «Ты супер! Новый сезон!». Второе место отдали вокальному шоу «Ну-ка, все вместе!», третье — шоу «Голос. Уже не дети».



Участниками голосования стали 220 тысяч пользователей.









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