Редкое издание романа «Бесы» продали на торгах в «Литфонде» за 2,2 млн рублей

На торгах аукционного дома «Литфонд» продан советский выпуск романа «Бесы» Федора Достоевского.



Цена лота составила 2,2 млн рублей, передает пресс-служба аукционного дома. Стартовая цена издания составляла 1,5 млн рублей.



В описании к лоту указано, что советская цензура признала роман «клеветническим поклепом», до 1989 года произведение выходило только в составе сборников сочинений Достоевского. Попытку отдельного выпуска романа пресекли на начальном этапе печати, а выпущенные экземпляры были уничтожены.



«Книга сохранилась в единичном количестве экземпляров, число которых, по имеющимся на сегодняшний день данным, составляет порядка десяти», — говорится в сообщении.



На торгах также было продано «Собрание разных записок и сочинений, служащих к доставлению полного сведения о жизни и деяниях государя императора Петра Великого» Федора Туманского. Другим заметным лотом стал экземпляр романа «Мертвые души» Николая Гоголя с иллюстрациями и подписью художника Марка Шагала.









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