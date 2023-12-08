В Бурятии заложили капсулу времени на месте строительства театра «Байкал»

В Улан-Удэ на месте строительства нового здания Национального театра песни и танца «Байкал» заложили первый камень и капсулу времени.



Об этом в Telegram сообщил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.



«Первый камень в строительство нового здания театра "Байкал" и капсулу времени заложили сегодня вместе с артистами на месте строительства будущего театра. <…> Театр впишется в ансамбль комплексной застройки центра города и будет радовать нас всех не только своими красочными мероприятиями, но и станет украшением нового облика столицы Бурятии», — написал глава республики.



По словам заместителя председателя правительства Бурятии Евгения Луковникова, театр станет первым объектом, который начали строить в Улан-Удэ в рамках мастер-плана. Здание планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2026 года.



Строительство объекта ведется в рамках программы «Дальневосточная концессия».









Фото: t.me/alexeytsydenov