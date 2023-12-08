На Алтае откроют первую в Сибири лабораторию по исследованию живописи

По словам руководителя проекта, заведующей кафедрой искусств Института гуманитарных наук Алтайского государственного университета (АлтГУ) Ирины Черняевой, учреждение будет первым в Алтайском крае и первым, размещенным на площадке учебного заведения, в Сибири. Проект планируется запустить в 2024 году, весной лаборатория будет открыта.Лаборатория, рассказала руководитель, в основном будет исследовать работы в жанрах сурового реализма, героико-патриотического реализма, бытовом и пейзажном жанрах.«Когда мы создадим базу данных по результатам оптико-физических исследований, мы сможем взаимодействовать с другими учебными заведениями и регионами, <...> исследовать произведения в том числе и художников из других регионов. Пока мы основываемся на коллекциях сибирских художников», — приводит агентство слова Черняевой.