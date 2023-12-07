В России прошла премьера мультфильма «Мальчик и птица» Хаяо Мидзаки

Анимационный фильм «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки вышел в российский кинопрокат. Премьера состоялась в четверг, 7 декабря.





Картину можно посмотреть в двух версиях озвучки. Первый – официальный дубляж CPI Films, второй – команды «Студийная банда», которая озвучивает аниме с 2014 года.





Мультфильм «Мальчик и птица» (в оригинале – «Как поживаете») рассказывает историю японского мальчика, который в раннем возрасте лишается отца. Герою предстоит жить со своим дядей вплоть до совершеннолетия. В студии Ghibli назвали «Мальчика и птицу» самым масштабным своим проектом.





Премьера анимационного фильма в Японии состоялась еще летом. В мировые кинотеатры работа Миядзаки попала в конце октября.









Фото: YouTube