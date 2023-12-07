В Эрмитаже открылась выставка с рукописями Дидро

Выставка картин известных французских художников, книг и рукописей Дени Дидро открылась в Государственном Эрмитаже. Экспонаты расположились в Николаевском зале Зимнего дворца.





Проект начал работать в рамках Дней Эрмитажа. Выставка будет доступна для посетителей до 17 марта 2024 года.





«Выставка рассказывает о проведении парижских салонов через критику Дидро, и там все салоны каждого года представлены картинами. Все картины из российских собраний. Вся история французского салона изображена здесь», — поделился с журналистами перед открытием гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.





В экспозицию вошли более 200 произведений, среди которых присутствуют картины и рисунки художников Франсуа Буше, Жана Оноре Фрагонара, Жана-Батиста Греза, Карла Ванлоо, Клода Жозефа Верне, Юбера Робера, Жана-Батиста Симеона Шардена, Никола Ланкре и Жака Луи Давида. Также на выставке представлены скульптуры Жана Антуана Гудона, Этьена Мориса Фальконе и его ученицы Мари-Анн Колло, которая создала мраморный портрет Дидро. Дополняют экспозицию гравюры и рисунки, медали, предметы ДПИ, а также книги и рукописи Дидро и его современников.









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