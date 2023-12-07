Филипп Киркоров сыграл Петра I в фильме «Иван Васильевич меняет все!»

Певец Филипп Киркоров появится в образе императора Петра I в ремейке новогодней комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет все!». Новая версия культового фильма выйдет 31 декабря на ТНТ.





В Сети появились кадры со съемок комедии, где поп-исполнитель позирует в ярких образах. Также в фильме появятся комики Демис Карибидис и Тимур Батрудинов.





На экране появятся и другие знаменитости. В фильме снялись Максим Лагашкин, Олег Верещагин, Анна Asti и другие.





Премьера состоится на телеканале ТНТ 31 декабря. Демис Карибидис сыграл Шурика, его супругу Зину — Марина Кравец. Тимур Батрудинов в свою очередь появится в образе царя и управдома Бунши. Ольга Бузова сыграет его жену, а мошенника Милославского – Максим Лагашкин.





В новой комедии машина времени работает через VPN. Однако на этот раз управдом и Милославский отправятся во времена Ивана Грозного, а Шурик и настоящий царь попадут в Петровскую эпоху.









Фото: YouTube