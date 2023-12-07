Оркестр Мариинского театра под управлением Гергиева выступит в Узбекистане

Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выйдет на сцену Дворца международных форумов «Узбекистан» в Ташкенте. Выступление состоится 14 декабря.





Оркестр Мариинского выступит в рамках церемонии закрытия «Русских сезонов», сообщила пресс-служба проекта. Музыканты исполнят произведения Петра Чайковского, Родиона Щедрина, Жоржа Бизе и других известных композиторов, чьи оперы и концерты вошли в золотой фонд мирового репертуара.





«Русские сезоны» в Узбекистане стартовали в мае с показа спектакля «12» Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Открытие состоялось на сцене Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои. В рамках проекта в городах Узбекистана прошло 39 различных мероприятий, включая выставку «Рахманинов и Шаляпин. Параллели и пересечения» Российского национального музея музыки. Также состоялись мастер-классы педагогов ГИТИСа и ВГИКа, концерт заслуженного артиста России Ильдара Абдразакова, гастроли Театра кукол имени Образцова и «Сатирикона», лекции и показы мультфильмов и многое другое.









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