Документальный фильм «Последний теплоход» открыл фестиваль Arctic open в Архангельске

Конкурсная программа VII Международного кинофестиваля Arctic open открылась с показа документального фильма «Последний теплоход». Режиссер картины – Илья Желтяков.





Программный директор фестиваля Анжелика Долинина в беседе с ТАСС отметила, что фильм начинает тему портового города, одну из основных в этом году. В 2023-м Arctic open открывают и закрывают документальные картины.





«Последний теплоход» представляет собой фильм-путешествие по поселкам арктического побережья. Ежегодно жители этого почти безлюдного края расстаются с ним навсегда, переезжая на материк. Однако есть те, кто «врос» в северную землю и не собирается ее оставлять.





Открытие фестиваля прошло в областном театре драмы. Синюю арктическую дорожку, по которой прошли участники смотра, перенесли внутрь здания на фоне 30-градусного мороза. В конкурсную программу вошли 53 ленты из 17 стран.





Показы фильмов будут проходить на 17 площадках. Фестиваль охватит Северодвинск, Новодвинск, Няндому, Северонежск и Коношу. Гостями фестиваля помимо России стали представители Франции, Турции, Мексики, Узбекистана, Грузии, Азербайджана, Индонезии, Китая, Великобритании и Италии.









Фото: YouTube