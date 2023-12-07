В Москве откроется выставка «Мир глазами зодчих»

Выставка с работами специалистов в области архитектуры «Мир глазами зодчих» откроется в Москве 14 декабря. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.





По словам руководителя, выставка продлится до 28 декабря на 2-й Брестской, 6. Все желающие смогут посмотреть экспозицию художественных работ зодчих со всей России.





Зрители увидят более 400 работ в жанрах графики, живописи, фотографии и декоративно-прикладного творчества. Также посмотреть экспонаты можно будет на странице мероприятия на портале «СтроимПросто».





«В рамках выставки с 18 по 27 декабря пройдут мастер-классы, посвященные освоению азов живописи для всех желающих, а также лекция архитектора и художника Ольги Алексеевой», — отметили в департаменте.





Лектор расскажет об истории реки Яузы и ее отражении в работе архитекторов.





Уточняется, что «Мир глазами зодчих» является традиционной выставкой, которая проводится с 2002 года в преддверии новогодних и рождественских праздников. В ней участвуют как известные мастера в области архитектуры, так и молодые специалисты.









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