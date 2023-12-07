«Союзмультфильм» выпустит куклы в виде самых известных принцесс киностудии

«Союзмультфильм» выпустит куклы шести самых знаменитых сказочных принцесс. Об этом сообщила председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева.





Напомним, «Союзмультфильм» готовит к Новому году спецвыпуск. Речь идет о короткометражке, посвященной принцессам киностудии. Впервые шесть героинь соберутся вместе.





«Вообще у нас их 40 — это в три раза больше принцесс, чем у «Диснея». Но мы возьмем шесть из тех, кого мы знаем и любим», — сказала Слащева на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам работы ежегодного Конгресса индустрии детских товаров.





В мультфильме «Принцессы: сказочная песня» появятся Принцесса из «Бременских музыкантов», Забава, Дюймовочка, Золушка, Ужасная-Прекрасная Принцесса и Шамаханская царица. Короткометражка продолжительностью семь минут выйдет в честь наступающего 2024 года.









Фото: YouTube