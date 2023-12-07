Лучшим фильмом кинофестиваля «Зимний» стали «Панические атаки» Ивана Твердовского

Стали известны победители II открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний». Лучшим фильмом стала картина «Панические атаки» Ивана И. Твердовского.





Приз за лучшую режиссуру достался начинающему кинематографисту из Якутии Николаю Корякину с его лентой «Тимир», говорится в материале «Коммерсанта». Место во главе жюри занимала София Митрофанова. Специальный приз «За рассуждение на сложную тему» отошел фильму «Белой дороги!» Эллы Манжеевой.





В «Панических атаках» режиссер знакомит зрителя с девушкой Викой, которая мечтает покинуть страну и страдает от болезни. Картина стала лучшей по версии жюри.

Фильм Ильи Михеева «110» получил призы за лучшее визуальное решение и лучшую женскую роль. Последняя награда досталась Полине Цыгановой





Лучшей режиссерской работой стал фильм «Тимир» о мальчике, который потеряв мать отправляется в дальнее село к отцу. Награда за лучший сценарий присвоена ленте «Танцуй, селедка!» с Александрой Бортич в главной роли.









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