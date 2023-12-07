СТД России утвердил лауреатов спецпремии «Золотая маска»

Союз театральных деятелей России утвердил оперную певицу Тамару Синявскую, актрису Людмилу Максакову и главу Северной Осетии Сергея Меняйло лауреатами специальных премий «Золотая маска». Об этом свидетельствует сообщение на сайте СТД.





Секретариат объединения 3 декабря утвердил 11 лауреатов спецпремии «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». «Золотой маски» удостоились хореограф Вячеслав Гордеев, артистка балета Наталья Касаткина, театральный художник Игорь Иванов, режиссер и педагог Григорий Козлов, режиссер и педагог Семен (Соломон) Спивак, актриса музыкального театра, певица Галина Петрова (Калмыкова), актриса автономной НКО «Коляда-театр» Тамара Зимина, актриса Кемеровского областного театра драмы имени Луначарского – Театра драмы Кузбасса Лидия Цуканова, актер и режиссер Вахтанговской школы Сергей Леонтьев.





Меняйло досталась спецпремия «За поддержку театрального искусства России» за организационную поддержку восстановления и открытия Дома-музея Вахтангова во Владикавказе. Синявская и Максакова удостоились «Золотой маски» «За выдающийся вклад в развитие искусства».









Фото: YouTube