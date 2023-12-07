Сотрудники Минкультуры провели обучающие мероприятия для сотрудников музеев новых регионов

Департамент музеев и внешних связей Минкультуры России провел обучающие мероприятия для сотрудников музеев новых регионов страны. Об этом говорится в публикации на официальном сайте министерства.





В ведомстве уточнили, что темой мероприятий стало «Современное оборудование для оснащения музеев». Так, в Луганском краеведческом музее семинар посетили порядка 40 сотрудников учреждений культуры ЛНР. В Доме культуре города Харцызска мероприятие объединило 27 сотрудников музеев ДНР и шестерых сотрудников музеев Запорожской области.





Участники семинаров обсудили виды современного экспозиционного, фондового и климатического оборудования, которое применяется для хранения музейных предметов. Также они поговорили об оборудовании для людей с ограниченными возможностями здоровья. Организация выставочной деятельности музеев, а также размещение в них детских центров стало отдельной темой семинаров.









Фото: Минкультуры России