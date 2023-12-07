Никита Михалков получил звание «Почетного гражданина Московской области»

07.12.2023

Никита Михалков получил звание «Почетного гражданина Московской области»
Кинорежиссер, председатель Российского фонда культуры Никита Михалков получил звание «Почетный гражданин Московской области». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Торжественная церемония прошла в Российском фонде культуры. Губернатор Московской области Андрей Воробьев присвоил Никите Михалкову почетное звание и назвал вручение этой награды огромной честью.

«Есть такое понятие - не место красит человека, а человек место. Мне кажется, вы так говорите, так живете, что украшаете любое место - и сегодня в качестве преподавателя, и режиссер, и актер вы запоминающийся, которого мы очень любим», — привели в сообщении слова Воробьева с мероприятия.

Гостями церемонии стали преподаватели и студенты Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Сам обладатель почетного звания подчеркнул, что бесконечно благодарен руководству Подмосковья и лично Андрею Воробьеву.


Фото: YouTube