Никита Михалков получил звание «Почетного гражданина Московской области»

Кинорежиссер, председатель Российского фонда культуры Никита Михалков получил звание «Почетный гражданин Московской области». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.





Торжественная церемония прошла в Российском фонде культуры. Губернатор Московской области Андрей Воробьев присвоил Никите Михалкову почетное звание и назвал вручение этой награды огромной честью.





«Есть такое понятие - не место красит человека, а человек место. Мне кажется, вы так говорите, так живете, что украшаете любое место - и сегодня в качестве преподавателя, и режиссер, и актер вы запоминающийся, которого мы очень любим», — привели в сообщении слова Воробьева с мероприятия.





Гостями церемонии стали преподаватели и студенты Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Сам обладатель почетного звания подчеркнул, что бесконечно благодарен руководству Подмосковья и лично Андрею Воробьеву.









Фото: YouTube