Фестиваль «Разумный кинематограф» прошел в Москве

Международный фестиваль научно-популярного кино «Разумный кинематограф» завершился в Москве. Об этом пишет kp.ru.





Более 1000 человек стали гостями «Разумного кинематографа» в этом году. Зрители увидели 20 ярких фильмов о неизведанной природе и удивительных животных, а также посетили фотовыставку о работе режиссеров-анималистов «За кадром», посмотрели VR-фильм про подводный мир белух и побывали на презентации книги «Птицы рядом».





Гости не только наблюдали, но и голосовали за лучшие киноленты. По итогам фестиваля призы достались Дарье Разумниковой с фильмом «Король бакланов» в номинации «Микрокосмос и макрокосмос», Надежде Дорофеевой и Михаилу Родионову с лентой «Красота поганки» в категории «Кинематограф и научные открытия». В номинации «Арктика и мы» победителем стала картина «Невечная мерзлота» Яны Рубановской. Фильм «По следам» Олега Галикаева выиграл в разделе «Земля – наш общий дом».









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