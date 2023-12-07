Выставка ко Дню героев Отечества откроется в Музее музыки

Выставка «Песнь Героям Отечества» откроется в Российском национальном музее музыки 9 декабря. Об этом информирует пресс-служба РНММ.





Проект приурочили ко Дню героев Отечества. Праздник отмечается в России ежегодно 9 декабря. В этот день чествуют героев Советского Союза и России, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия. Дата приурочена к празднику времен Российской империи — Дню Георгиевских кавалеров (1769–1917).





«Выставка рассказывает об эпохальных исторических событиях и людях, самоотверженно и мужественно защищавших Родину», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.





Уточняется, что часть выставки представляет собой материалы, которые передал Союз композиторов Евразии. Гендиректор РНММ Михаил Брызгалов заявил о важности представления темы патриотизма и любви к Родине. Выставка расскажет о музыке, звучавшей на полях сражений, вдохновляя защитников Отечества, отметил он.





Основу выставочного ряда составят фотографии, авторские рукописи, нотные издания, музыкальные инструменты, грампластинки, фондовые аудиозаписи, видеозаписи, а также воинские награды. Большинство предметов будут экспонироваться впервые.









Фото: YouTube