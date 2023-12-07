В Русском музее состоялся XII Бахрушинский театральный семинар

Всероссийский семинар «Театральный музей в пространстве современной культуры» прошел 6 декабря в мультимедийном центре Русского музея. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.





Организатором семинара выступает Государственный центральный театральный музей имени Бахрушина. Зрителями стали художественные руководители и директора театров, заведующие литературной частью, руководители театральных музеев. В рамках семинара прошло практическое занятие «Использование материалов музея для создания «живых картин»».





Петербургский актер театра и кино, режиссер, продюсер Андрей Носков совместно с первокурсниками Российского государственного института сценических искусств представил зрителям «живые картины» из коллекции Русского музея. Режиссер театра «Левендаль» Ярослав Морозов провел актерский тренинг.





Семинар прошел при поддержке Минкультуры России, а также Ассоциации театральных музеев, Александринского и Большого театров.









Фото: Пресс-служба Русского музея